RPG inclusivo Projeto da prefeitura de Santos, no litoral sul de SP, apresentou jogos a pessoas com deficiência. Partidas foram disputadas em tabuleiros acessíveis e reciclados, com atenção centralizada no trabalho em equipe. Participantes são inseridos em um mundo de fantasia onde não existem limites, cada um pode ser o que quiser e fazer o que tiver vontade.