Uso compartilhado das ciclovias em São Paulo

O uso compartilhado das ciclovias começa a tomar forma em São Paulo. Para ampliar essa ideia, a cidade promove neste domingo, dia 1º de fevereiro, um ‘passeio inclusivo’ que percorrerá a distância de mil metros (ou um quilômetro), entre a Praça da Sé e a Praça das Artes, na região central da capital paulista.

Não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer às 9h com bicicleta, triciclo, quadriciclo, cadeira de rodas, patinete, patins ou skate. O trânsito de qualquer um desses equipamentos de mobilidade pelos 214 km de ciclovias paulistanas está garantido por meio do decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) em dezembro do ano passado.

“Para que usa cadeiras de rodas é uma opção segura de mobilidade urbana”, diz Marianne Pinotti, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Pessoas com deficiência visual terão ‘bikes-trenzinho’ conduzidas por guias. Haverá ainda empréstimos de bicicletas ou handbike. E, durante o trajeto, um ‘audiotour’ sobre os pontos turísticos. No fim do passeio, todos poderão visitar a exposição ‘O Mundo Segundo Mafalda’.

SERVIÇO:

I Passeio Inclusivo pelas Ciclovias de São Paulo

Data: 01/02/2015 – 9h (Catedral da Sé)

Trajeto:

– Praça da Sé

– Praça do Ouvidor

– Libero Badaró

– Viaduto do Chá

– Praça das Artes (previsão às 10h30)

A iniciativa tem apoio de:

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD/SP)

Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade)

BikeTourSP

Dreambike

Associação Skate Sem Limite

Movimento Conviva

Bradesco Seguros