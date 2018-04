São Paulo lança nova Central de Intermediação em Libras

Um ano após descobrir irregularidades nos serviços prestados ao cidadãos com deficiência auditiva e cancelar o contrato com empresa IMF Tecnologia para Saúde LTDA – assinado na gestão de Fernando Haddad (PT) -, a prefeitura de São Paulo relançou nesta semana a Central de Intermediação em Libras (CIL), que oferece intermediação, com intérpretes em tempo real, entre pessoas com deficiência auditiva que usam a Língua Brasileira de Sinais como principal idioma e os serviços públicos da capital paulista.

Executado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e operado pela Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME), o programa tem atendimento digital (aplicativo e website), presencial (cidadão é atendido na sede da SMPED) e ‘in loco’ (munícipe agenda o serviço e tem acompanhamento do intérprete no local indicado). A SMPED fica na Rua Líbero Badaró, nº 425, 32º andar, no Centro.

“Encontramos várias irregularidades no contrato e no serviço prestado. Então, cancelamos tudo, passamos um ano entendendo questão e fizemos a licitação como deve ser feita”, afirma Cid Torquato, que comanda a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. “A principal mudança é o pagamento por minutagem, o que vai gerar uma economia de ao menos 70%”, diz o secretário.

O novo contrato tem base nas horas de atendimento. Quando esse montante ultrapassar o previsto, o valor aumenta, mas se não atingir as horas determinadas, a prefeitura vai pagar menos pelo serviço.

Para acessar a CIL, o cidadão precisa baixar o aplicativo CIL-SMPED, que é gratuito e tem versões para smartphones e tablets Android ou iOS. No website do programa, é necessário fazer cadastro.

O software para atendimento em Libras também estará presente em estabelecimentos públicos. O primeiro será na Biblioteca Mário de Andrade, na região central da capital. A secretaria está enviando ofícios a todos os espaços municipais para concluir esse processo.

O CIL digital funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h. Solicitações e agendamentos podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou WhatsApp no (11) 96470-4414.

Atendimentos presencial e ‘in loco serão feitos de 9h às 17h pelo e mail agendamento.cil@prefeitura.sp.gov.br.

A capital paulista tem 516 mil cidadãos com deficiência auditiva e ao menos 120 mil usam a Língua Brasileira de Sinais como principal idioma, segundo o Censo IBGE 2010.

