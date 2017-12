São Paulo recebe a primeira ‘Semana da Diversidade’

———-

A cidade de São Paulo recebe, entre 19 e 23 de abril, a primeira ‘Semana da Diversidade’, evento liderado pela ONG Movimentarte e pelo Projeto Simbiose, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED). São 50 horas de programação, com debates, palestras, workshops, shows, filmes e feira de troca de brinquedos.

O Simpósio Internacional de Síndrome de Down, no Memorial da América Latina, abriu o evento. No encerramento, haverá uma festa que terá apresentação especial da ONG Alma de Batera.

Estão na lista a Corrida pela Inclusão, do Instituto Olga Kos, a CaminhaDown que, no ano passado, reuniu aproximadamente mil pessoas ao Parque do Ibirapuera. E um passeio do Núcleo Morungaba com cachorros pela Vila Madalena.

O Parque do Ibirapuera ainda recebe o designer Hugo França, que usa uma figueira tombada para fazer uma escultura junto com dançarinos com deficiência. E o Espetáculo da Diversidade, montado no Teatro Paulo Eiró, aberto pelo Balé da Cidade de São Paulo, com apresentações do Balé de Cegos da Associação Fernanda Bianchini.

A ‘Semana da Diversidade’ tem também apoio de mais de 50 ONGs, incluído o Instituto Alana, a APAE de São Paulo e a Secretaria Municipal de Cultura.

A programação completa está na internet:

http://www.semanadadiversidade.com.br

