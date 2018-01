São Paulo tem teatro de graça com audiodescrição

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A Caravana Companhia de Teatro apresenta nesta sexta-feira, 28, no Centro Cultural São Paulo, o espetáculo ‘Quem tem medo do escuro?’. No palco, três crianças que estão prontas para dormir perguntam: “Tem alguém dentro do guarda-roupa?”. O texto explora a reação ao medo, com ênfase nas exteriorizações infantis como a fala e os gritos.

A sessão gratuita começa às 14h30 e terá audiodescrição, mecanismo de narração clara e objetiva de expressões faciais e corporais, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, leitura de créditos, títulos e qualquer informação. O roteiro audiodescrito foi elaborado pela Iguale, empresa especializada em comunicação de acessibilidade. Veja ficha técnica e serviço no final deste post.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo, um exemplo de como é feita a audiodescrição de ‘Quem tem medo do escuro?’. O texto narrado durante o espetáculo explica a cena representada na imagem.

“Silhueta de três crianças na parte de cima de um beliche de madeira, que tem uma escada de metal com acabamento em espiral na ponta, e está presa na lateral direita das camas. A imagem, representando a noite, tem ao fundo um céu escuro repleto de estrelas. Dudu, uma das crianças, é visto de lado sob uma luz amarelada e intensa que se espalha à esquerda da imagem. Ele está em pé no colchão, com a boca aberta e segurando um travesseiro junto ao seu corpo. À direita dele, ambos sentados no colchão e de costas, estão Caio e a sua irmã Nanda, sob uma luz azul que reflete na maior parte da imagem.

Os personagens:

Nanda – Ela tem a pele clara e seus cabelos loiros estão presos em um rabo de cavalo. Usa óculos com hastes grossas, meias brancas e um vestidinho de pijama cor de rosa com detalhes brancos nas mangas e na barra.

Caio – o irmão mais novo de Nanda. Ele é negro e tem os cabelos curtos raspados. Usa pijama azul de bolinhas brancas, composto de camisa e bermuda. A camisa tem um detalhe branco na base dos botões e na gola. Há também o desenho de um ursinho na altura do coração. Também usa meias brancas.

Dudu – é um amiguinho de escola de Nanda. Ele é o mais alto dos três. Tem a pele clara e os cabelos pretos e curtos. Usa pijama verde claro com finas listras cinza. A calça é comprida e quase cobre os pés, calçados por meias brancas. A camisa de botões verdes mais escuros tem barras e golas brancas. Na altura do coração há um bolso com a estampa de um sapinho”.

FICHA TÉCNICA

Quem tem medo do Escuro?

Autor: Márcio Araújo e Fernanda Morais (a partir de uma ideia original de Evandro Rigonatti)

Direção e Cenografia: Evandro Rigonatti

Música original, letras e piano: Tato Fischer

Bonecos: Jésus Sêda

Coreografia: Elizabeth Pelegrini

Figurino e adereços: João Guerreyro

Elenco: Fabiana Carlucci, Hugo Picchi e Elber Marques

Grupo teatral: Caravana Companhia de Teatro

Produção: Palipalan Arte e Cultura

Audiodescrição: Iguale Comunicação de Acessibilidade

Duração: 50 minutos

Idade: a partir de quatro anos

SERVIÇO:

Data: 28 de Junho de 2013

Horário: 14h30

Ingresso: Gratuito

Local: Sala Jardel Filho – 300 lugares

Agendamento: Divisão de Ação Educativa, no telefone (11) 3397-4036, das 10h às 17h, ou pelo e-mail: iguale@iguale.com.br

Local: Centro Cultural São Paulo

Endereço: Rua Vergueiro 1.000 – próximo ao Metrô Vergueiro

Informações: 3397-4001/4002