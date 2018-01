Brasil vence o México em basquete em cadeira de rodas

Curta Facebook.com/VencerLimites

A equipe brasileira de basquete em cadeira de rodas deu um importante passo em seu trabalho de renovação ao vencer, neste fim de semana, o time do México por 78 a 51, no desafio internacional realizado em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

“Foi uma oportunidade para colocar os meninos que estão iniciando. Até 2016, teremos tempo suficiente para rodar os nossos atletas. Também estamos observando outros jogadores. Queremos ainda incentivar um leque maior de atletas que estejam de olho em uma vaga na seleção”, afirma a treinadora Maria José dos Santos.

O jogo-treino foi promovido pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC), em parceria com o projeto Atitude no Esporte e a Seguros Unimed.

Também estão programados para 2013 o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade (olímpico e paralímpico), de 28 de novembro a 1º de dezembro, em São Paulo, e o Prêmio Atitude no Esporte, dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro.