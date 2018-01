Setembro é o mês de luta pelos direitos das pessoas com deficiência

Criado por movimentos sociais para chamar atenção para a inclusão e a diversidade, e também para defender direitos e cidadania, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, foi instituído no ano de 1982 e oficializado em 14 de julho de 2005 pela Lei Nº 11.133.

Em São Paulo, o mês que marca a luta do cidadão com deficiência em todo o País começou com a entrada em vigor da punição para quem estacionar, sem autorização, nas vagas para pessoas com deficiência ou idosos em locais privados, como shoppings, supermercados, restaurantes, lojas, salões de beleza, bancos e farmácias. A punição é a mesma aplicada na rua: multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por infração gravíssima (leia a reportagem completa).

Setembro também tem comemorações pelo Dia da Língua Brasileira de Sinais – Libras (10), Dia Nacional do Cego (17), Dia Nacional de Luta pelos seus Direitos (21) e o Dia Nacional do Surdo (26).

Na capital paulista, haverá programação especial com 23 ações e eventos em vários locais da cidade, intermediados pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e a participação de mais cinco pastas, além da Controladoria Geral do Município, Associação de Surdos de São Paulo, do Centro Cultural Cidade Tiradentes e da Câmara de Comércio LGBT.

CALENDÁRIO

01/09 – sexta-feira – 20h

‘O Sonho de Tatiana’ (Teatro)

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Rua Inácio Monteiro, nº 6.900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição

02/09 – sábado – 8h30

Política para Mulheres Surdas

Local: Escola Municipail de Educação Bilíngue para Surdos (EMEB) Helen Keller

Rua Pedra Azul, º 314 – Aclimação

02/09 – sábado – 9h

Projeto Irmãos – 21 formas de se conectar com a Síndrome de Down

Local: Instituto Amani

Rua dos Ingleses, nº 182 – Morro dos Ingleses

02/09 – sábado – 13h

Plenária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD)

Posse dos membros para o biênio 2018/2020

Local: Praça das Artes

Avenida São João, nº 281 – Centro

03/09 – domingo – 8h

Corrida Pernas de Aluguel

Local: Arena de Eventos – Parque do Ibirapuera

Avenida Pedro Álvares Cabral, Portão 10, s/n

03/09 – domingo – 8h

1º Passeio de Rolimã de São Paulo

Local: Metrô – entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa

Avenida Luiz Dumont Villares

03/09 – domingo – 13h

Piquenique Setembro Azul

Local: Parque da Aclimação

Rua Muniz de Souza, nº 1.119 – Aclimação

03/09 – domingo – 15h

Palestra ‘Libras: História, Gramática e Cultura’

Local: Casa das Rosas

Avenida Paulista, nº 37 – Paraíso

15 a 17/09 – sexta-feira (12) – sábado e domingo (9h)

Feira ‘Mobility & Show’ – www.mobilityshow.com.br

Local: Campo de Marte

Avenida Santos Dumont, nº 1.979 – Santana

16/09 – sábado – 15h

Cultura Surda e Implante Coclear – Encontros e Desencontros

Local: CEU Parque São Carlos

Rua Clarear, nº 141 – Vila Jacuí

16/09 – sábado – 19h

Slam do Corpo

Local: Casa das Rosas

Avenida Paulista, nº 37 – Paraíso

17/09 – domingo – 9h

Bike Tour na Paulista

Local: Casa das Rosas

Avenida Paulista, nº 37 – Paraíso

17/09 – domingo – 14h

Palestra ‘Libras em Espetáculos Artísticos’

Local: Casa das Rosas

Avenida Paulista, nº 37 – Paraíso

17/09 – domingo – 15h

Contação de Histórias em Libras para Crianças

Local: Casa das Rosas

Avenida Paulista, nº 37 – Paraíso

18/09 – segunda-feira – 14h30

Audiência Pública ‘Discutindo a Lei Brasileira de Inclusão na Prática’

Local: Câmara Municipal de São Paulo – Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, nº 100 – Bela Vista

19/09 – terça-feira

Celebração do Dia Nacional do Teatro Acessível

Local: Teatro Cacilda Becker

Rua Tito, nº 295 – Lapa

23/09 – sábado – 10h

Primavera Inclusiva

Rua Constança, nº 72 – Lapa

23 e 24/09 – sábado e domingo

Virada Esportiva

Local: Centro Esportivo Tietê

Avenida Santos Dumont, nº 843 – Armênia

24/09 – domingo

Piquenique LGBT de Pessoas com Deficiência

Local: Parque do Ibirapuera

Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana

24/09 – domingo

Caminhada do Silêncio

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, nº 2.001 – Alto de Pinheiros

25/09 – segunda-feira – 18h30

Sessão Solene de Comemoração ao Dia Nacional do Surdo

Local: Câmara Municipal de São Paulo – Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, nº 100 – Bela Vista

25 e 26/09 segunda-feira e terça-feira – 8h30

Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT

Local: Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, nº 153 – Bela Vista

27/09 – quarta-feira – 10h

Encontro de Mediadores de Leitura: Caminhos da Mediação

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Rua Inácio Monteiro, nº 6.900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição

29/09 – sexta-feira – 9h

Dia D ‘Você é Capaz!’

Local: Uninove

Rua Vergueiro, nº 235/249 – Liberdade

