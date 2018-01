Teatro acessível e de graça

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Preconceito, intolerância e discriminação contra as mulheres formam o tema central das histórias contadas por quatro personagens da humanidade no espetáculo ‘INSUBIMISSAS (Mulheres na Ciência)’, em cartaz em São Paulo, que tem sessão gratuita para pessoas com deficiência visual nesta sexta-feira, com Audiodescrição feita pela Iguale. Mulheres também entram de graça às sextas-feiras.

Marie Curie, Bertha Lutz, Rosalind Franklin e Hipácia de Alexandria, em diferente locais e épocas, conseguiram gravar seus nomes e conquistaram respeito em ambientes prioritariamnte masculinos (e machistas). Em um cenário montado em cordas, pedras e luzes, as quatro personagens históricas narram suas lutas.

A sessão começa às 21h no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, que fica na Rua Dr. Teodoro Baima, nº 94, na Consolação, na região central de São Paulo (consulte o mapa). Pessoas com deficiência visual entram sem pagar, mas precisam chegar com antecedência de pelo menos uma hora para retirar convite.

No Rio de Janeiro, neste sábado, 28, o espetáculo ‘Chacrinha, o musical’, com os atores Stepan Nercessian e Leo Bahia no papel principal, tem sessão com Libras e Audiodescrição, também feitas pela Iguale. A trajetória do apresentador é contada desde sua infância em Surubim (PE) até o auge da carreira na TV Globo, comandando o programa de auditório ‘Cassino do Chacrinha’. O musical está em cartaz no Teatro João Caetano, que fica na Praça Tiradentes, s/nº, no Centro (consulte o mapa). A sessão acessível deste sábado começa às 16h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 120 (plateia).

FICHAS TÉCNICAS

INSUBMISSAS (Mulheres na Ciência)

Temporada até 01 de março

Sextas e Sábados às 21h

Domingos às 19h

Ingressos populares: R$ 20,00 e R$ 10,00

Local: Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Consolação (rua em frente da Igreja da Consolação).

Promoção: Nas sessões de sexta-feira mulheres não pagam.

Sessão com audiodescrição: 27 de fevereiro 2015 às 21h (gratuita para pessoas com deficiência visual). Neste dia é importante chegar com antecedência de pelo menos uma hora para a retirada do convite.

