O limite de R$ 70 mil no preço do carro novo para a pessoa com deficiência comprar o veículo com isenção de IPI, ICMS e IPVA é um desafio para a montadoras. Considerando a inflação e o aumento do custo de produção, além da tecnologia sempre em evolução, o que também eleva o valor dos automóveis, fica cada vez mais difícil oferecer ao consumidor um produto atualizado que possibilite o desconto dos impostos sobre Produtos Industrializados, Circulação de Mercadorias e Serviços, e Propriedade de Veículos Automotores.

“Empresas devem obedecer a lei e precisam manter a qualidade de seus carros”, afirma Marcos Martins de Oliveira, gerente-geral comercial da Honda. “É a sociedade, quando insatisfeita, que tem de se movimentar para exigir mudanças, inclusive sobre o aumento do teto de R$ 70 mil”, diz o executivo.

Manter a qualidade foi uma das principais preocupações da fabricante ao desenvolver o projeto do FIT Personal, modelo lançado recentemente, de olho no mercado formado por pessoas com deficiência, com preço abaixo de R$ 70 mil.

“É o resultado de uma longa pesquisa. Perguntamos diretamente ao cliente, às pessoas com deficiência, quais itens consideram fundamental. E entregamos um carro que reúne os detalhes de maior importância”, ressalta Oliveira. “É o conceito ‘menos para a máquina e mais para o homem’ aplicado de forma plena”, diz.

O #blogVencerLimites foi a Cesário Lange, no interior de SP, testar o novo FIT Personal e participar das comemorações dos 20 anos do Honda Conduz, projeto criado pela montadora em 1997 especificamente para pessoas com deficiência, com orientações sobre tudo o que envolve a compra do carro com isenções.

Representantes de concessionárias explicam todas as etapas necessárias, desde a obtenção da CNH especial até a aprovação da documentação e o pedido efetivo do veículo, com atenção especial à nova legislação que vigora em SP desde outubro, ampliando as isenções para pessoas com deficiência intelectual, crianças com deficiência e não condutores.

“Para não condutor, a CNH permanece a mesma. E o carro pode ser comprado em nome da criança com deficiência, por exemplo, desde que todos os documentos exigidos sejam apresentados e aprovados, inclusive um alvará”, explica Valéria Rosseto, supervisora de vendas especiais da concessionária Honda Forte, de São Paulo.

A lista inclui via original e duas cópias autenticadas do Laudo Médico da Receita Federal, do Laudo Médico da Receita Federal, original e cópia autenticada da Declaração do SUS, três cópias autenticadas do RG, três cópias autenticadas do CPF, duas cópias autenticadas do comprovante de renda recente, uma cópia simples da declaração do imposto de renda completo, uma cópia simples do Título de Eleitor, além do requerimento assinado e as procurações, a lista de condutores e três cópias autenticadas da CNH dos condutores autorizados.

Quando é a pessoa com deficiência que irá dirigir o carro, o trâmite é diferente e começa com a CNH Especial. “Muitos clientes vão à loja com a carteira especial em mãos e já querem comprar o carro, mas essa é somente a primeira etapa. Nós orientamos sobre todo o processo e apresentamos alguns despachantes parceiros para auxiliar na burocracia”, comenta Robson Aparecido Jerônimo, gerente de vendas especiais da concessionária André Ribeiro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

CONDUZ – O programa criado em 1997 oferece atendimento diferenciado para pessoas com deficiência, o que inclui treinamento das equipes de vendas, orientações com relação às isenções e informações detalhadas sobre a preservação da garantia oferecida. Em 2008 foi criada a Certificação Honda Conduz, que reconhece concessionárias e pontos de vendas com acessibilidade comprovada.

SEGURO – A montadora criou um seguro especial para os clientes do Honda Conduz com indenização de 100% da tabela Fipe em caso de perda total (furto, roubo e colisão com destruição total), carro reserva com câmbio automático e direção hidráulica, além de prioridade em assistências emergenciais para pessoas com deficiência.

