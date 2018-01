Teste do HONDA HR-V para pessoas com deficiência

PRÊMIO COMUNIQUE-SE – Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog

A jornalista Wendy Baskerville estava em busca de um carro grande para sua família e, tempos trás, escolheu um SUV. Ela e o marido têm mais de 1.80m de altura. E as duas filhas do casal, atualmente com 15 e 13 anos, estão quase do mesmo tamanho. E a mais velha, com paralisia cerebral, usa equipamentos de acessibilidade esporadicamente. “O primeiro teste é verificar se elas batem os joelhos no banco da frente. E se eu e meu marido conseguimos dirigir sem ficar com as pernas espremidas. Além disso, o porta-malas precisa ser grande”.

Um dos problemas que a família encontrou na primeira escolha foi o consumo de combustível. Nas habituais viagens entre Santos, no litoral sul de SP, e a cidade de Campos do Jordão, percurso de aproximadamente 248 quilômetros, o gasto era muito maior do que o esperado. “Eu chegava em Campos e já precisava abastecer”.

Para não repetir o erro, a família pesquisou, analisou modelos, testou configurações e optou por um Honda HR-V. “Tivemos outros carros da marca e gostamos muito, principalmente do FIT”. Detalhe importante nesse processo é que o marido da jornalista tem a Carteira Nacional de Habilitação especial e direito às isenções federais e estaduais na compra de um veículo novo.

“Estamos muito satisfeitos, não apenas porque é um carro econômico – nas viagens a Campos do Jordão, o tanque cheio permite ida e volta sem paradas no posto de combustível -, mas também porque é muito espaçoso”.

O preço do HR-V está acima do teto de R$ 70 mil estabelecido para a isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), regulado pelos Estados, mas é possível abater o valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é federal, e do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), também estadual. Essa informação ainda gera dúvidas e vale consultar um especialista.

VÍDEO – O #blogVencerLimites foi ao despachante e à autoescola para saber como obter essas isenções. E também mostramos detalhes do Honda HR-V que consideramos importantes para pessoas com deficiência.