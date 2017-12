Todas as sessões de ‘Mais Forte que o Mundo – A história de José Aldo’ serão acessíveis para pessoas com deficiência

———-

Todas as sessões do filme ‘Mais Forte que o Mundo – A história de José Aldo’, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 16, terão recursos de acessibilidade. Libras, legendas e audiodescrição, produzidas pela Iguale, serão liberados por meio do aplicativo MovieReading (clique aqui para fazer o download).

Cinebiografia do primeiro lutador brasileiro de MMA a tornar-se campeão na categoria peso-pena do UFC (Ultimate Fighting Championship), o filme conta a história e a vida de superação do lutador amazonense. A direção é de Afonso Poyart e no elenco estão José Loreto, no papel do protagonista, Milhem Cortaz, Robson Nunes, Cleo Pires, Felipe Titto, Rafinha Bastos, Rômulo Neto, Paloma Bernardi, Thaila Ayala e Cláudia Ohana.

É uma conquista substancial para a inclusão de pessoas com deficiência e um exemplo para todas as produções, nacionais e internacionais. A ausência de recursos de acessibilidade no cinema, teatro e outras manifestações culturais, além de propagar a exclusão, representa uma perda de público interessado.

Para usar o MovieReading, basta baixar o aplicativo, o arquivo referente ao recurso que a pessoa necessita e sincronizar equipamento para assistir, em tempo real, ao filme exibido na tela do cinema. Para a audiodescrição é preciso conectar um fone de ouvido. O app sincroniza os arquivos com o som do filme por meio do reconhecimento de áudio e por isso não necessita de rede WIFI ou equipamentos específicos nas salas de cinema.

FICHA TÉCNICA

Produção: Paris Filmes

Direção: Afonso Poyart

Elenco: Milhem Cortaz, Robson Nunes, Cleo Pires, José Loreto, Felipe Titto, Rafinha Bastos, Rômulo Neto, Paloma Bernardi

Gênero: drama

Duração: 120 minutos

Recursos acessíveis e app MovieReading: Iguale Comunicação de Acessibilidade

Sinopse: José Aldo (José Loreto), forte rapaz de família pobre, marcada pela violência doméstica, deixa o Amazonas e parte para o Rio de Janeiro em busca de uma chance como atleta. Porém, para vencer os oponentes no octógono, precisa antes acertar suas contas com o passado e superar velhos traumas.

