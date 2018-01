Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A partir de agora, todas as reportagens publicadas no blog Vencer Limites têm tradução automática para Libras (Língua Brasileira de Sinais). A novidade é possível com o WebLibras, software criado pela ProDeaf.

Segundo Flávio Almeida, CEO da ProDeaf, “a tradução é automática, mas evita o uso de português sinalizado. Aplica tempos verbais, ajuste sintático da ordem das palavras, com uso de expressões faciais, entre outros itens existentes em Libras”.

O diretor ressalta que, por ser um processo automático, não é possível garantir 100% de equivalência semântica entre o conteúdo original e o traduzido.

Como funciona – Instale o plugin Unity Web Player. Na sequência, escolha o modo Libras clicando no ícone azul e branco que aparece no topo da tela. Será aberta uma janela com um personagem 3D (batizado de Artur). Ele vai aguardar a indicação do conteúdo que deve ser traduzido. A pessoa precisa apenas escolher uma palavra, linha ou parágrafo que deseja traduzir. O WebLibras vai começar a tradução do ponto indicado pelo usuário e seguirá, automaticamente, até o fim do texto.



Valor – O WebLibras será temporariamente gratuito para sites pessoais e blogs que façam até mil traduções por mês. Para endereços entre mil e 10 mil traduções mensais, a ProDeaf cobra uma mensalidade de R$ 1.000. E a companhia tem propostas específicas para empresas cujas páginas demandem mais de 10 mil traduções por mês.

“Cada vez que um visitante clicar numa frase e ela for traduzida pelo Artur, será incluída na contagem. Se um site tem 100 páginas ou apenas cinco, não faz diferença. O que importa é quantas traduções foram realizadas. O cliente do WebLibras terá uma área restrita na qual poderá visualizar o número de traduções executadas no último mês. Além disso, o ProDeaf trabalha na melhoria contínua do processo de tradução automática”, diz Flávio Almeida.

