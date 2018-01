TV INES está no ar com 12 horas de programação para surdos

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Está no ar em TVs conectadas, tablets, smartphones e também na internet a TV INES, emissora totalmente voltada às pessoas com deficiência auditiva. A transmissão começou no dia 24 de abril, quando se comemora o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio oficial de comunicação e expressão para os surdos. Mantida pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), tem jornalismo, entretenimento, programas infantis, desenhos e aulas de Libras, entre 8h e 20h. O endereço é http://www.tvines.com.br/.

Em entrevista à Cristina Padiglione, colunista do ‘Estado’, a diretora do INES, Solange Rocha, ressaltou que “a ideia é criar um entorno positivo a esse universo, para que eles (as pessoas com deficiência auditiva) possam ter esse conforto, e que o mundo também entre no universo deles: é um espaço de entrada e de saída. Temos um grupo bastante criativo de artistas surdos que estão trabalhando nessa televisão, escrevendo, atuando e apresentando. A ideia é contemplar a diversidade”.

INES – O Instituto Nacional de Educação de Surdos foi criado no século 19 por E. Huet, diretor do Instituto dos Surdos-Mudos de Bourges (França). Começou a funcionar no dia 1º de janeiro de 1856, mesma data em que foi publicada a proposta de ensino apresentada por Huet a D. Pedro II, documento que continha Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Doutrina Cristã e Leitura sobre os Lábios. Leia mais.