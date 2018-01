Um banheiro para todos

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Você já deve ter enfrentado essa situação.

Em local público, como um shopping, cinema, teatro ou restaurante, surge, de repente, o tal ‘chamado da natureza’, aquela incontrolável vontade de satisfazer as necessidades fisiológicas, ou seja, você precisa ir imediatamente ao banheiro. E vai, o mais rápido possível, para o sanitário mais próximo. Chega lá e percebe que está lotado.

Se você é uma pessoa com deficiência, principalmente se usa cadeira de rodas, encontrar o espaço reservado livre já é um desafio, mas eles existem, felizmente, cada vez mais. Se você não é uma pessoa com deficiência (ou não se considera parte desse universo), pode ser que bata de frente com um dilema, se usa ou não o espaço reservado.

De qualquer forma, a existência de separações, divisões, agrupamentos em diferentes categorias, acaba por nos classificar em tipos distintos, o que é, neste caso (do banheiro), um equívoco, porque tudo o que há de diferente entre nós – detalhes físicos, condições, coisas do corpo – não muda nossa maior igualdade. Somos todos pessoas, todos humanos.

Mas quem pensa em igualdade, integração, universalidade? Quem gasta energia, tempo e dinheiro em avaliações e metodologias que busquem a unificação dos espaços, que construa áreas de uso por qualquer pessoa? Um grupo de fornecedores do mercado de construção, formado por três empresas (Astra, Japi e Integral), fez tudo isso. E vai apresentar o resultado desse esforço na Feicon Batimat 2015 – 21º Salão Internacional de Construção, realizado entre os dias 10 e 14 de março, em São Paulo.

No estande F201, profissionais que usam cadeira de rodas vão mostrar todos os detalhes e esclarecer dúvidas sobre o uso do espaço, detalhe que faz toda a diferença. Pessoas com deficiência auditiva e visual também serão atendidas de forma personalizada. O projeto foi desenvolvido com consultoria da jornalista Flávia Cintra.