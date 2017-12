UNG abre 60 vagas gratuitas para evento sobre doenças raras

———-

A Universidade Guarulhos (UNG) promove no dia 31 de maio um evento sobre doenças raras com a participação de especialistas em fisioterapia, odontologia, nutrição e psicologia. A instituição abriu 60 vagas, com inscrição gratuita, para pais ou responsáveis por crianças com deficiência.

Haverá cursos e palestas no período da manhã ou da tarde. Para saber mais, entre em contato com o departamento de extensão da UNG, no telefone (11) 2464-1151 ou pelo e-mail: extensão@ung.br.

SERVIÇO:

Projeto Pequeno Mundo Grande

Local: Auditório do Bloco F da Universidade UNG

Endereço: Praça Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos

Programação: 31 de maio, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 18h

Telefone: (11) 2464-1151

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO:

Abertura

8h30 às 9h / 14h30 às 15h

Palestras e Cursos

9h15 às 12h / 15h15 às 18h

A) Palestra: “Meu Filho é Especial, e Aí?, lidando com uma infância diferente”

B) Acompanhamento clínico das crianças com seus familiares (revezamento entre os acompanhantes I e II).

Curso de Enfermagem

– Avaliação e orientação sobre amamentação, higiene, crescimento, e desenvolvimento;

Curso de Fisioterapia

– Orientações sobre a importância da estimulação precoce da criança;

Cursos de Gastronomia e Nutrição

– Orientações nutricionais e práticas culinárias de acordo coma severidade do quadro e necessidades das mães/responsáveis;

Curso de Odontologia

– Orientações sobre a importância da higienização oral. Estandes para informações complementares:

Curso de Farmácia

– Uso de medicamentos: cuidados que garantem a saúde de seu filho;

Curso de Serviço Social

– Orientações direcionadas a mães/responsáveis sobre os direitos sociais e sobre o fluxo de atendimento no serviço público de saúde de acordo com o ECA.

