Universidade ensina jovens com síndrome de Down a criar aplicativos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quarta-feira, 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data 21/3 foi proposta pela Down Syndrome International em alusão à trissomia do 21 (presença de três cromossomos de tipo específico no organismo).

Para marcar a celebração, a Universidade UNIVERITAS/UNG promove diversos cursos gratuitos para o desenvolvimento intelectual de jovens de 13 a 24 anos com Síndrome de Down. A ação tem parceria com as Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Suzano e Mogi das Cruzes, no ABC Paulista.

Destaque para o curso de criação de aplicativos para sistema Android, que será ministrado no próximo dia 28 de março (quarta-feira) na Apae Suzano, que fica na Rua Vereador Romeu Graciano, nº 301, na Vila Mazza.

Também haverá curso de programação de jogos, capoeira, música, comida para circo, oficinas de decoração de Cupcake e artesanato. No total, são 140 vagas.

As aulas estão divididas em seis dias (21, 22, 23, 26, 27 e 28) de março, sempre das 14h às 17h. Inscrições pelo telefone (11) 2464-1151 ou e-mail extensão@ung.br.

“O método aplicado nas aulas faz comparações e utiliza referências do cotidiano. De forma lúdica, os educadores ilustram as atividades para ampliar a assimilação e absorção do conhecimento”, explica Lis Lakeis Bertan, coordenadora do projeto. “O material didático, conteúdos, habilidades e competências abordadas foram elaborados de acordo com o perfil de aprendizagem. As atividades estimulam a criatividade e a inclusão ao encorajar os alunos, promovendo sua autoestima e autoconfiança”, ressalta a professora.

AGENDA

Data: 21/03 – quarta-feira

Curso: Aula de capoeira (quadra)

Local: UNG CAMPUS CENTRO

Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos

Data: 22/03 – quinta-feira

Curso: Musicalizando com os jovens (quadra)

Local: UNG CAMPUS CENTRO

Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos

Data: 22/03 – quinta-feira

Curso: Oficina de decoração de Cupcake

Local: APAE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Carmem de Moura Santos, nº 134, Jardim Betania

Data: 23/03 – sexta-feira

Curso: Oficina de programação de jogos

Local: UNG CAMPUS CENTRO

Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos

Data: 23/02 – sexta-feira

Curso: Oficina de artesanato

Local: UNG ITAQUAQUECETUBA

Endereço: Avenida Uberaba, nº 251, Vila Virginia, Itaquaquecetuba

Data: 26/03 – segunda-feira

Curso: Oficina de artesanato

Local: UNG CAMPUS CENTRO

Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos

Data: 26/03 – segunda-feira

Curso: Oficina de programação de jogos

Local: UNG ITAQUAQUECETUBA

Endereço: Avenida Uberaba, nº 251, Vila Virginia, Itaquaquecetuba

Data: 27/03 – terça-feira

Curso: Minicurso comidinhas de circo

Local: UNG CAMPUS CENTRO

Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos

Data: 28/03 – quarta-feira

Curso: Laboratório de Informática – Criação do seu primeiro aplicativo Android

Local: APAE SUZANO

Endereço: Rua Vereador Romeu Graciano, nº 301, Vila Mazza

SAIBA MAIS – A síndrome de Down não é uma doença. Trata-se de uma condição causada pela trissomia do cromossomo 21. É a ocorrência genética mais comum no mundo, registrada uma vez para cada 700 nascimentos. Não há nenhuma relação com etnia, país, religião ou condição econômica.

CROMOSSOMOS – Um cromossomo (ou cromossoma) é uma longa sequência de DNA com genes que determinam nossas características.

Quando não há trissomia, o ser humano têm 23 pares de cromossomos (total de 46) em cada uma das células de seu organismo. Metade estava no espermatozoide do pai e a outra metade foi carregada no óvulo da mãe. Todos reunidos no momento da fecundação, na formação da primeira célula (ovo ou zigoto), que se dividiu para gerar o novo organismo.

O último par, com os cromossomos 45 e 46, define especificamente o sexo (XX é feminino e XY é masculino). Os outros 44 cromossomos, chamados de REGULARES (ou autossomos homólogos), estão em 22 pares e definem todas as nossas outras características.

TRISSOMIA – Quando um óvulo ou espermatozoide com 24 cromossomos é unido a outro óvulo ou espermatozoide com 23, ocorre a trissomia, que aparece especificamente no cromossomo 21. Essa diferença causa a condição chamada de síndrome de Down.

HISTÓRIA – O nome é uma referência ao médico inglês John Langdon Haydon Down, o primeiro a relatar, entre os anos entre 1864 e 1866, características da ocorrência genética. Não há registros anteriores ao século 19.

John Down trabalhava na cidade de Surrey (Inglaterra), em uma clínica para crianças com atraso neuropsicomotor, e listou características físicas similares em filhos de mães acima de 35 anos, descrevendo as crianças como ‘amáveis e amistosas’.

Influenciado pela Teoria da Evolução de Charles Darwin, explicou a síndrome e estabeleceu uma teoria étnica, com sugestão para um ‘estado regressivo da evolução’. Inicialmente, as causas foram atribuídas a tuberculose, sífilis e hipotireoidismo, classificando as crianças como ‘inacabadas’.

No período anterior à identificação da alteração cromossômica, muitos pacientes foram rejeitados e aprisionados em hospitais, época marcada por grande intolerância religiosa e cultural.

Somente em 1959, os cientistas Jerome LeJeune e Patricia Jacobs determinaram a trissomia do cromossomo 21 como causa da condição, a primeira alteração cromossômica verificada na espécie humana, já chamada de ‘mongolismo’, renomeada para Síndrome de Down aproximadamente uma década depois.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube