USP ensina Libras de graça pela internet

A Universidade de São Paulo (USP) oferece um curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais) pela internet. Para acessar o conteúdo completo, basta entrar na página edisciplinas.usp.br/. Não é necessário fazer cadastro.

São dez aulas teóricas e dez práticas, além de um exercício final. Não há emissão de certificados.

O curso é coordenado pelos professores Felipe Venâncio Barbosa e Janice Gonçalves Temoteo, do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

“Libras é uma língua natural reconhecida como meio legal de comunicação pela Lei 10.436/2002. É a partir dessa lei que os profissionais da pedagogia, fonoaudiologia e das licenciaturas têm a garantia do contato com o ensino da Língua Brasileira de Sinais em sua formação: uma vitória para esses profissionais e principalmente para a comunidade surda”, destaca a página do curso.

O conteúdo apresentado é abrangente e aprofundado, com introdução aos conceitos de surdez e Libras, informações sobre legislação, histórico das filosofias educacionais da surdez no mundo e suas influências no Brasil, modelos de abordagem das deficiências, história da educação de surdos no País e outros módulos.

Os alunos podem acompanhar os vídeos na página da faculdade ou fazer download de todo o material.

