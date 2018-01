Usuários do ProDeaf podem criar sinais

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência auditiva que usam o ProDeaf já podem criar sinais e, desta forma, ampliar a base de informações do aplicativo que traduz palavras de português para Libras.

Para usar o ProDeaf – Crie seu sinal é necessário ter uma conta no Facebook, acessar o link http://web.prodeaf.net/CriarSinal e instalar o plugin. Após a instalação, com o auxílio do mouse, o usuário faz o movimento que quiser – correspondente ao sinal que deseja criar – e verifica se o personagem 3D executa o movimento como esperado. Pronto, o sinal criado já pode ser compartilhado por meio do ProDeaf Web.

João Paulo Oliveira, CEO do ProDeaf, afirma que a proposta é “ampliar o dicionário de palavras, com base na experiência de quem utiliza a Libras para se comunicar diariamente. Nossa meta é facilitar cada vez mais a comunicação entre surdos e ouvintes. E a possibilidade de criar sinais é uma maneira de aprimorarmos nossas ferramentas com a contribuição efetiva daqueles que realmente utilizam a Libras para se comunicar e, principalmente, coletar sinais usados pelas comunidades surdas que nós, muitas vezes, nem conhecemos”.

