VÍDEO: Experiência inclusiva

A falta de acessibilidade nas cidades é um problema crônico que impede pessoas com deficiência de ir e vir, dificulta não apenas a mobilidade, mas também a cidadania. Sem as condições corretas de acesso, um pequeno trajeto exige um enorme esforço.

Acompanhe a experiência de uma mulher que não é cadeirante no circuito inclusivo montado nesta quinta-feira, 11, na Rua Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, nº 30 (Praça do Campo Limpo), em São Paulo.

O Dia de Parceria com a Comunidade é uma parceria entre a Novartis e a prefeitura regional do Campo Limpo, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.