Videogame para cegos

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Os games usam uma técnica de gravação conhecida como microfonação binaural para construir universos envolventes para o ouvinte, usando exclusivamente áudios. A sensação para o usuário é a de um áudio 3D, no qual ele percebe várias dimensões através do som.

Os técnicos colocam pequenos microfones ao redor dos ouvidos de um manequim humano. Esses aparelhos simulam a forma como cada ouvido humano capta o som ao redor. Cada cena do jogo é gravada usando um método, para obter um efeito mais realista para o usuário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na França, o jogo A Blind Legend (“Uma Lenda Cega”) acabou de ser lançado após uma campanha de arrecadação por crowdfunding que obteve 40 mil euros (cerca de R$ 120 mil).

O jogo é rodado em computadores ou aparelhos móveis, sem nenhum gráfico. O jogador usa exclusivamente a audição para se orientar pelo cenário imaginário.

“Nós queríamos colocar os gamers cegos e deficientes no mesmo patamar de qualidade dos gamers com visão. Esse era nosso maior desafio”, disse à BBC o criador do jogo, Nordine Ghachi.

Inclusão – ‘A Blind Legend’ conta a história de um cavaleiro que perdeu sua visão e precisa atravessar uma floresta para libertar sua mulher de sequestradores violentos.

O personagem é controlado pelo toque na tela do aparelho móvel ou por mouse, em um computador. Movimentos bruscos com os dedos simulam o uso de uma espada. A tela fica sem nenhuma imagem o tempo todo.

“É preciso usar fones de ouvido para obter a melhor experiência. É possível ouvir tudo ao redor: os barulhos da floresta, os pássaros voando no céu, o rio fluindo. O herói também é auxiliado por sua filha. Você usa a sua própria imaginação para criar seus próprios efeitos.”

Após vários testes com usuários, o jogo recebeu o apoio de instituições como a Valentin Haüy, que auxilia pessoas com deficiência.

A Blind Legend tenta aperfeiçoar um gênero que ganhou força em 2010 com o jogo Papa Sangre, do estúdio britânico Somethin’ Else. O jogo de suspense exclusivamente em áudio fez tanto sucesso que teve várias sequências.

Para Robin Spinks, do Royal National Institute of Blind People (RNIB), o mercado potencial para esses jogos é gigantesco – engloba mais de 285 milhões de pessoas em todo o mundo. “É maravilhosamente inclusivo. A maior parte dos cegos está excluído de games. Esse tipo de jogo estabelece um novo patamar para outros estúdios.”

Nathan Edge, um jovem britânico de 20 anos com deficiência visual, diz estar feliz que este mercado esteja sendo ocupado por produtores independentes. No passado, ele chegou a escrever cartas para os grandes produtores de games manifestando sua frustração, mas nunca foi atendido. Nathan diz que a experiência de isolamento de cegos pode ser muito frustrante. “É um mundo que nos isola demais, às vezes. Você quer fazer o que as outras pessoas estão fazendo e jogar o que elas jogam, para poder falar com os amigos.”

O jogo estará disponível para downloads gratuitos em inglês e francês no iTunes no ano que vem.

Fonte: BBC Brasil