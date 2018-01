Virada Inclusiva 2017

A Virada Inclusiva chega à sua 8ª edição. São três dias de eventos acessíveis em gratuitos em diversos pontos da capital paulista para celebrar a diversidade e também para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro.

Organizada pela a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a virada começa nesta sexta-feira, 1, e vai até domingo, 3, com destaque para a apresentação de abertura da Big Band da Orquestra de Jazz Sinfônica no Sesc 24 de Maio, exposição ‘Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore Brasileiro’ no Conjunto Nacional e o espetáculo teatral ‘O resto é Silêncio’ no Memorial da Inclusão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haverá também atividades paradesportivas como basquete em cadeira de rodas, atletismo, bocha e tênis de mesa, ginástica funcional com profissionais da Rede de Reabilitação Lucy Montoro no Parque Villa-Lobos, jardim sensorial (com texturas, sons, cores, sabores e aromas) na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ), Virada Kids na Biblioteca Parque Villa-Lobos, oficina de pães para surdocegos no Sesc Interlagos e a oficina ‘Falando através das Imagens’, com aulas de fotografia para pessoas com deficiência auditiva no Memorial da Inclusão.

Neste domingo, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Praça do Ciclista será o ponto de encontro da Bicicletada Inclusiva, um passeio até a Praça Oswaldo Cruz. Na Avenida Paulista, aula de samba rock com pacientes e profissionais da Rede Lucy Montoro e, próximo ao prédio da Fiesp, show da banda Seguranças do Metrô. Na Sala São Paulo, o Concerto Matinal da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e, no Museu do Futebol, vivência do goalball.

A programação completa está na página http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube