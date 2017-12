Espetáculo com Otávio Müller terá audiodescrição

A peça de teatro ‘Vida Sexual da Mulher Feia’, que tem apresentação prevista para este domingo, 18, na Virada Cultural de São Paulo, terá audiodescrição, mecanismo de acessibilidade no qual um profissional descreve para as pessoas com deficiência visual, expressões faciais, figurinos, cenários, mudança de espaço e tempo e qualquer informação escrita. O som é transmitido por rádio para os fones de ouvido fornecidos no local.

‘A Vida Sexual da Mulher Feia’ é protagonizada por Otávio Müller. Ele vive uma mulher que, segundo a sinopse do espetáculo, é “esteticamente menos favorecida, possui uma autocrítica preciosa e não perde a chance de se indispor à ditadura da beleza padrão, com comentários espirituosos”. O texto tem base no best-seller homônimo de Claudia Tajes. A peça mostra as aventuras amorosas da personagem, desde o primeiro beijo e a primeira transa, e suas reações e reflexões diante dos acontecimentos. A apresentação está marcada para 13h no Pateo do Colégio (veja o mapa aqui).

Também no domingo, haverá audiodescrição na apresentação ‘Luceros Dança Toninho Ferragutti’, do Grupo Luceros Arte Flamenco, marcado para 12h no espaço Anhangabaú – Dança, no Vale do Anhangabaú, s/nº. E no show ‘Virada do Circo’, no espaço Praça Roosevelt-Circo, na Praça Franklin Roosevelt, nº 158.

Libras – Durante a Virada Cultural, haverá tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais) em diversas atrações, com destaque para o show do grupo Teatro Mágico e a palestra do músico e apresentador Dudu Braga. Também haverá o recurso nas sessões de stand-up de Rafinha Bastos, Marcelo Tas e Geraldo Magela (O Ceguinho), além de apresentações musicais, peças de teatro, debates sobre tecnologia e cinema e, ainda, na Viradinha, com a programação infantil.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED), “a organização da Virada Cultural tem procurado posicionar os palcos em locais cuja acessibilidade para cadeirantes seja facilitada. Alguns espetáculos, com expectativa de público maior, contarão com monitores”.

