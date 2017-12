Apresentação do Teatro Mágico e palestra de Dudu Braga terão tradução para Libras

A Virada Cultural de São Paulo, realizada neste fim de semana, terá tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais) em diversas atrações, com destaque para o show do grupo Teatro Mágico e a palestra do músico e apresentador Dudu Braga.

Também haverá o recurso nas sessões de stand-up de Rafinha Bastos, Marcelo Tas e Geraldo Magela (O Ceguinho), além de apresentações musicais, peças de teatro, debates sobre tecnologia e cinema e, ainda, na Viradinha, com a programação infantil.

A apresentação do grupo Teatro Mágico – famosa pelo diálogo entre música, artes circences, poesia e literatura – está marcada para às 6h do dia 18 (domingo) no espaço Júlio Prestes, que fica na Rua Mauá, nº 1 (veja o mapa aqui).

A palestra ‘É preciso saber viver’, de Dudu Braga, será no CEU-Vila Atlântica (Pirituba), que fica na Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840 (veja o mapa aqui). Também haverá Libras na apresentação do Teatro Mamulengos, no CEU-Vila do Sol, e no palco Braços Abertos, com palestra do grafiteiro Zezão.

