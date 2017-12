Virtual Vision 10 está liberado

———-

Está liberada a versão atualizada do aplicativo Virtual Vision, criado para pessoas com deficiência visual. O app dá autonomia no uso de sistemas operacionais e softwares com apresentação de menus e telas por voz. A ferramenta faz uma varredura nos programas em busca de informações que podem ser lidas para o usuário, possibilitando a navegação por menus, telas e textos.

Com uso de teclado comum para selecionar as opções, o som é emitido pela placa de som presente no computador. Nenhuma adaptação especial é necessária. O aplicativo também acessa o conteúdo da internet, com leitura de páginas inteiras, leitura sincronizada, navegação elemento a elemento, além da listagem dos links.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

———-

A versão 10 do Virtual Vision tem suporte ao Windows 10, suporte básico à navegação no Browser Edge, comandos para facilitar leitura de apps de e-mail, notícias, esportes, finanças e clima, além de avisos de links durante a leitura de arquivos PDF e descrições de imagem em documentos do Word.

Equipamento recomendado:

– Windows Vista/7/8.1/10 (32 e 64 bits)

– Pentium IV 1 GHz

– 512 MB de RAM

– 50 MB de espaço livre em disco

Para baixar o Virtual Vision 10 clique aqui.

———-