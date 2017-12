A vida de pessoas com deficiência que seguem o mesmo caminho é contada por Pamela Valente no documentário ‘Viver Só’. Gravado na França e no Brasil, o trabalho mostra as diferenças de cada personagem, mas também ressalta que as dificuldades enfrentadas por cada uma dessas pessoas não são estabelecidas por suas nacionalidades.

A diretora filmou em três instituições na França. Duas moradias assistidas, onde pessoas com deficiência residem de fato. E uma espécie de escola, onde a autonomia é a lição principal. “Essa instituição dá também todo o auxílio para que a pessoa, depois de ‘formada’, se instale em um apartamento totalmente adaptado, na cidade onde escolher”, diz Pamela.

“Fiz um contraponto com a situação brasileira, mostrando duas pessoas por aqui. Uma delas é uma moça que mora em um abrigo mantido por uma associação que não tem contrato com o governo e vive de doações. As condições são bem precárias, porque falta dinheiro. O segundo brasileiro é um rapaz muito determinado que, depois de muitos percalços, mora sozinho há mais de um ano, em uma garagem transformada em casa, no extremo norte da cidade de São Paulo. Ali também a vida não é fácil, mas ele está feliz por ter autonomia e ter uma casa sua”, explica a cineasta.

Os recursos acessíveis de Audiodescrição, LIBRAS, legendas Closed Caption e Voice Over foram desenvolvidos pela produtora franco-brasileira Uzumaki Filmes, com a expertise da Iguale Comunicação de Acessibilidade.

“Este cuidado também foi tomado com o intuito de atender a uma das exigências de um edital da TV Cultura e da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Neste caso, a proposta era beneficiar filmes cujos enredos abordassem possibilidades de moradia para pessoas com deficiência”, afirma Pamela Valente.

