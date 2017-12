Você conhece os recursos de acessibilidade das cédulas e moedas brasileiras?

———-

Pegue sua carteira, abra sua bolsa ou coloque a mão no bolso. Puxe, se houver, uma cédula ou moeda de qualquer valor. Passe os dedos e procure por detalhes específicos que destacam uma da outra.

Muita gente pode nem ter notado, ainda, mas todas as cédulas da segunda família do Real, em circulação atualmente no Brasil, têm informações para facilitar a acessibilidade, como marca tátil, tamanho e espessuras diferenciados. E as moedas são fabricadas em tamanhos diferentes, com serrilhas na borda para facilitar a identificação.

Um leitor cego, que pediu para não ser identificado, perguntou ao blog Vencer Limites por que o braile não foi incluído entre os recursos de acessibilidade, uma vez que é a principal forma de leitura para quem não enxerga. Nós perguntamos ao Banco Central e à Casa da Moeda.

“Não há viabilidade técnica para braile em cédulas de papel fiduciário. Isso porque ele se caracteriza por marcas em relevo, o que não permite resistência às cédulas. Com pouco tempo de manuseio, elas acabariam perdendo suas inscrições. Nos estudos para a segunda família (do Real), houve consulta às associações de cegos que, na ocasião, optaram pelas marcas táteis, consideradas satisfatórias”, respondeu o BC, que definiu quais recursos seriam adotados.

As cédulas da segunda família do Real têm tamanhos diferentes e uma marca tátil específica para cada valor que pode ser encontrada na parte de baixo da face frontal, ao lado direito. Também há detalhes específicos nas moedas.

