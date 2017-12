“Volvo For All foi criado para fortalecer a igualdade”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comprar um carro novo com isenção de impostos é direito garantido em lei a pessoas com deficiência no Brasil. Para veículos que custam mais de R$ 70 mil, quem tiver a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica e a documentação aprovada não paga IPI e IPVA. No caso dos automóveis com preço abaixo do teto previsto na legislação, está incluído o desconto do ICMS.

Muitos avaliam esses benefícios de forma equivocada, classificando deficiência como vantagem, centralizando o pensamento no preço do veículo, sem analisar nesse processo o que significa conviver com essa deficiência e o que ela impõe no que diz respeito a dificuldades de locomoção e comunicação, e também quais obstáculos ainda são gerados pela sociedade a essa população para o exercício da cidadania.

Além disso, em parte por culpa da mídia, que insiste em apresentar a pessoa com deficiência como alguém incapaz de cuidar da própria vida e que precisa da benevolência alheia, mas também por responsabilidade do próprio cidadão com deficiência, e instituições que representam ou defendem essa população, que mantêm um discurso de ‘coitadismo’, há no Brasil a avaliação equivocada de que toda pessoa com deficiência faz parte da camada mais pobre do País.

O programa Volvo For All, lançado no País pela montadora sueca em novembro do ano passado, é um ponto de destaque na defesa da igualdade dos direitos das pessoas com deficiência, independentemente de poder financeiro. O #blogVencerLimites conversou com executivos brasileiros da empresa durante o evento de lançamento do novo XC60 para ratificar a base de pensamento do projeto e deixar claro que comprar veículos com isenções é justo para todos.

“Na sociedade sueca, todos são iguais, sem exceções, inclusive na própria Volvo, onde todos recebem o mesmo tratamento”, afirma João Oliveira, diretor comercial da montadora no Brasil.

“Enquanto uma pessoa precisa de determinados equipamentos, outra pode optar ou não por esses recursos, mas acreditamos no equilíbrio desse acesso, colocando no mesmo nível quem escolheu usar e quem precisa usar”, comenta o executivo.

“É justo oferecer a mesma condição para todos porque as pessoas têm de ser tratadas de forma igual. Infelizmente, não conseguimos colocar um carro nosso na mão de cada brasileiro, mas podemos colocar um pouco da Volvo no veículo de cada cidadão do País”, diz o diretor comercial da montadora.

Luis Rezende, presidente da empresa no Brasil, ressalta que a montadora de fato saiu na frente ao apresentar um programa de prevê isenção para veículos importados, mas comenta que outras marcas já criaram projetos semelhantes.

“Entre a população brasileira, 2% têm acesso aos nossos produtos, mas outras importadoras que também podem oferecer benefícios para pessoas com deficiência eram impedidas por uma regra não igualitária”, diz o CEO.

“Nossa meta é abrir portas, assim como fizemos quando criamos o cinto de três pontos, que hoje está em todos os carros”, lembra Rezende. “O projeto não é complexo e nosso maior concorrente também está oferecendo as isenções”, diz o executivo.

“O Volvo For All não foi feito exclusivamente para o consumidor ‘premium’. O programa tem uma base inteligente que pode ser usada por todas as montadoras”, afirma o presidente da Volvo.

ERGONOMIA – O #blogVencerLimites participou neste mês do teste oferecido pela Volvo para avaliação do novo XC60. Nossa atenção foi centralizada na ergonomia. Análises de tecnologia, design e segurança podem ser verificadas na reportagem publicada pelo Jornal do Carro (clique aqui para ler).

O teste foi feito em um percurso de aproximadamente 1.000 quilômetros, durante dois dias, com saída da capital paulista, passando por diversas cidades do interior do Estado, em diferentes variações de solo, condições do clima e dificuldades para dirigir.

Ficou comprovado que o interior do novo XC60, assim como os outros modelos da montadora, oferece configurações e posições para motorista e passageiros que garantiram muito mais conforto durante todo o trajeto, algo fundamental para quem convive, por exemplo, com deformidades na coluna, restrições de movimento e as dores que podem surgir em longas viagens.

O veículo é comercializado a preços entre R$ 235.950 a R$ 266.950. A alíquota de IPI para veículos com motor a gasolina é de 13%. E para veículos a diesel chega a 25%. Em breve o #blogVencerLimites publicará um vídeo com teste exclusivo.

