Websérie mostra as conquistas de jovens com Síndrome de Down

A websérie ‘Geração 21’, que estreia nesta terça-feira, 7, às 13h, conta as histórias de jovens brasileiros com Síndrome de Down que transformaram a vida de pessoas ao seu redor, em ambientes de trabalho, família e escola.

Com 12 capítulos, publicados sempre às terças-feiras, às 13h – no YouTube, no Facebook e no site do Cromossomo 21 -, o projeto narra as conquistas da atriz Thati Piancastelli, do empreendedor Fernando Barbosa, do escritor Vinicius Estreda, da modelo Pamela Andrade, da fotógrafa Jéssica Mendes, do turismólogo Bruno Ribeiro, do dançarino Caio Rocha, da repórter Fernanda Honorato, do atleta Matheus Rocha, da escritora Liane Collares, da Fernanda Schaker designer e da jovem aprendiz Maíra Klauck.

O trabalho foi desenvolvido pelo publicitário e escritor Alex Duarte, autor do projeto e filme ‘Cromossomo 21’, que percorre o Brasil em busca da “inclusão na prática”, iniciativa que nasceu a partir do filme ‘Cromossomo 21’.

O longa conta a história do romance entre Vitória (Adriele Pelentir) e Afonso (Luís Fernando Irgang). A jovem tem Síndrome de Down e, apaixonado, o casal luta contra o preconceito. O filme, que chega em breve aos cinemas brasileiros, foi premiado no Los Angeles Brazilian Film Festival e teve pré-estreia no Festival de Cinema de Gramado.