03 de agosto de 1907

(Rio) Foi designado o sr. Pedro da Costa Carneiro para montar o cabo aéreo do telegrapho nacional na cidade de S. Paulo. (Rio) O sr. Affonso Penna, presidente da Republica, recebeu um telegramma de Monte Santo, Estado de Minas Geraes, congratulando-se com sua exa. pela inauguração do serviço telegraphico naquele município. (Iquique) Hontem desembarcaram neste porto cento e trinta colonos chinezes. (Jaú) A colônia italiana do Jahu festeja, amanhan, o centenário do nascimento de Garibaldi.