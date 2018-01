1,6 milhão de veículos devem deixar a capital Cerca de 1,6 milhão de veículos devem deixar a cidade de São Paulo até amanhã em razão do feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O feriado religioso é o último prolongado do ano. Para o litoral devem descer entre 170 mil e 250 mil veículos. O número é considerado baixo pela concessionária Ecovias. A viagem para o litoral será feita pelas pistas sul das Rodovias dos Imigrantes e Anchieta e a subida pelas pistas norte das duas estradas. No domingo, entre meio-dia e 22 horas, será implementada a Operação Subida - os veículos que deixarem o litoral poderão utilizar as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Pelo sistema formado pelas Rodovias Anhangüera e Bandeirantes, a estimativa é que circulem durante o feriado 650 mil veículos. A concessionária AutoBan recomenda que os viajantes evitem deixar a capital hoje, das 17 às 21 horas, e das 9 às 13 horas de amanhã. No retorno, a maior concentração de veículos está prevista para o período das 15 às 21 horas de domingo. Pela Via Dutra, devem passar 196 mil veículos vindos da capital. A NovaDutra estima que o pior horário para viajar no sentido Rio seja hoje, das 16 às 21 horas, e amanhã, das 7 às 13 horas. No sentido São Paulo, domingo, das 16 às 21 horas, e segunda, das 6 às 10 horas. ABRE E FECHA Rodízio: suspenso amanhã (até as 20h). Ainda não está definido se será retomado na sexta-feira Fecham amanhã e abrem na sexta: bancos, Poupatempo, Procon, postos do INSS, Correios (exceto agência do Aeroporto de Guarulhos, que funciona normalmente) Abre amanhã e sexta: hospitais e AMAs Fecham nos dois dias: UBS, bibliotecas