1º de dezembro de 1907 (Nova York) Embarcaram, de regreso á Europa, doze mil immigrantes, na maioria italianos e gregos, que não conseguiram collocação aqui. (Rio) A directoria da Muzambinho entegou hontem ao governo de Minas a estada de ferro para ser administrada pelo engenheiro Joaquim Egas. (Belém) Na intendência municipal foi assignado o contrato com Augusto Mendes para a construcção das avenidas Ferreira Penna e Serzedello Corrêa. (Roma) Annuncia-se que a inauguração do Instituto Internacional de Agricultura se effectuará em maio do anno próximo.