1 de dezembro de 1908 (Nova York) O governo considera a situação no Haiti bastante critica. No ultimo encontro entre os revolucionários e as forças de governo, estas tiveram 300 baixas entre mortos e feridos. (Vienna) Noticias vindas de Vienna dizem que em diversos portos do Mar Vermelho está sendo feita boycottage ás embarcações de nacionalidade austríaca. O sr. embaixador da Turquia pensa ser possível que o accordo entre a Austria e a Porta sobre a annexação da Bosnia e Herzegovina seja brevemente encaminhado.