1 de novembro de 1907

(Rio) A Prefeitura está empenhada em restaurar a Quinta da Boa Vista. (Rio) Foi creada uma collectoria federal em Bahurú. Está feita a ligação dos trilhos da linha férrea entre Cacequy e Uruguayana, no Rio Grande do Sul. Uma commissão de agricultores da zona do norte da Bahia adheriu á colligação assucareira, solicitando a abertura de preços altos para os mascavos, á vista da pequena colheita. (Pariz) Communicam de Oran que foram notificados mais 2 casos de peste bubônica.