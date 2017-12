1 de novembro de 1908 Refere o jornal La Nacion que em vista de grassar fortemente a variola e se terem dado casos de peste bubonica no Rio de Janeiro, o governo argentino resolveu lançar mão das disposições do Convenio Sanitario para assegurar a defesa prophylatica do paiz.A Nacion diz parecer que essa molestia é identica á que na Argentina produz o consumo de frutas verdes. (Bueno-Aires) A Prensa reproduz o mappa que o Brasil está distribuindo na Europa para a sua propaganda, fazendo notar que o colorido do Brasil é igual ao do Uruguay.