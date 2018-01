1ª fase do concurso 'a musa do Samba' termina nesta segunda

Termina nesta segunda-feira, 13, a primeira fase do concurso 'Qual é a Musa do Samba em São Paulo', promovido pelo Jornal da Tarde e pelo estadao.com.br. A partir de terça-feira, 15, as cinco candidatas mais votadas começarão a disputa final, na qual o internauta poderá votar na sua musa preferida até o próximo dia 21. Na data será finalmente apontada a vencedora da enquete que está agitando as quadras das escolas de samba da capital. Escolha a sua musa do carnaval de São Paulo A candidata da Império de Casa Verde, Danieli Romani, disse ter ficado feliz em participar do concurso. Nani Moreira, rainha da bateria da Mocidade Alegre e candidata da escola, também aprovou a idéia do concurso. "Independente de sair ou não vitoriosa na competição, só a participação já vale".