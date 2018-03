1º júri dentro de uma prisão inocenta réu em Alagoas O primeiro júri popular dentro de um presídio foi realizado ontem em Maceió, sem nenhum incidente. O detento José Márcio da Silva, de 31 anos, foi absolvido da acusação de homicídio por 4 votos a 3. A experiência, inédita no Brasil, foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Alagoas, com o objetivo de reduzir os riscos de fuga ou resgate de presos, além de diminuir os custos dos julgamentos. No entanto, a seção da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB-AL) não vê com bons olhos a experiência e aponta "riscos desnecessários" e "falta de estrutura" para a realização do júri dentro do complexo prisional. O presidente da OAB de Alagoas, Omar Coelho, observou que "presídio não é local de julgamento" e teme pela segurança dos advogados. Segundo o juiz da 9ª Vara Geraldo Amorim, a experiência foi tão bem-sucedida que já está marcado novo julgamento no mesmo local para sexta-feira. O réu José Márcio da Silva, conhecido como Índio, foi inocentado da acusação de matar Carlos Alberto Ribeiro Macedo, em 2006. Mesmo assim, vai continuar detido porque responde por outro homicídio, com júri marcado para o dia 22.