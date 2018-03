10ª chacina do ano na capital deixa 3 mortos na zona norte Três homens foram assassinados a tiros e um ficou gravemente ferido anteontem, por volta da meia-noite, na Freguesia do Ó. A chacina ocorreu em uma casa que servia de ponto de consumo de drogas, segundo moradores da região. Em 2007, foi a sétima chacina registrada na zona norte e a décima na capital, com um total de 44 mortes. Reginaldo Nogueira da Silva, de 37 anos, Altevir Barriga, de 60, e Vicente Vieira, de 39, que supostamente estariam se drogando no local, foram levados para hospitais da região, onde morreram. Paulo de Oliveira, de 34, que também foi baleado, passou por cirurgia e estava em estado grave, mas estável. Segundo uma testemunha que não quis se identificar, havia cinco pessoas na sala do sobrado quando alguém bateu à porta. Assim que ela foi aberta, os disparos atingiram os quatro. A quinta pessoa presente se escondeu no banheiro. Paulo de Oliveira ainda conseguiu descer um trecho da rua e pedir por socorro antes de cair ao lado do meio-fio, contou uma testemunha. Moradores disseram ter ouvido um carro sair cantando os pneus pouco depois do barulho dos tiros. Até ontem à noite, a Polícia Civil não tinha pistas sobre o autor dos assassinatos nem mesmo se os disparos teriam sido efetuados por mais de uma pessoa.