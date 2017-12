10 crimes que chocaram o Brasil no ano de 2014

SÃO PAULO - Em 2014, alguns crimes assustaram o País pela frieza e pela crueldade. Mortes de crianças, esquartejamentos, decapitações e linchamentos causaram revolta na população. O caso mais marcante foi o do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, que foi dado como desaparecido pelo pai e pela madrasta, os dois principais suspeitos de matá-lo com a aplicação de injeção letal. No ano, houve também a prisão de matadores em série que deixaram dezenas de vítimas em três Estados: Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. No Maranhão, uma menina de seis anos foi queimada viva durante ataque a um ônibus. Já no litoral paulista, uma mulher confundida com uma sequestradora de crianças foi linchada pela população.

