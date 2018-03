10 de abril de 1908

Chegaram ante-hontem 153 immigrantes espontâneos, sendo 91 portuguezes, 34 italianos, 7 espanhóes, 2 allemães e 19 diversos. Chegaram hontem a Santos 80 immigrantes, a bordo do vapor Voltaire. Inaugura-se a 21 do corrente o pharol de Machadinhos, no Estado do Pará. (Campinas) A empresa Gadotti acaba de arrendar, por um anno, o theatro S. Carlos, com direito de prorogação, para espectaculos de diversos gêneros. (Santiago) Reina no sul grande baixa nos preços do trigo; Os plantadores mostram-se alarmados.