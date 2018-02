10 de dezembro de 1908

Innaugura-se hoje, em Santo Antonio do Pinhal, município de S. Bento do Sapucahy, mais uma estação da ''Rêde Telephonica Pindamonhangabense''. (Roma) O commissariado geral de emigração convidou as auctoridades e a imprensa a cooperarem com elle na propaganda emprehendida com o intuito de impedir a emigração dos italianos para o Brasil. (Palcos e Circos) A Companhia Bolognesi-Pirovano representará hoje neste theatro o drama em 7 actos de Gustavo Spadari: O Crime da Mala.