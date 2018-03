10 de junho de 1909

Na Commissão de Constituição e Justiça da Camara Federal, coube ao deputado Germano Hasslocker a tarefa de dar parecer sobre a representação do Instituto Historico de São Paulo, sobre a mudança de nome do território do Acre, para território Rio Branco. (Rio) A repartição dos telegraphos nacionaes encommendou na Europa um cabo afim de ser lançado, no fim deste anno, ligando telephonicamente o Rio de Janeiro a Nictheroy. (Paris) Informam telegramas de Toulon que foram coroadas de inteiro sucesso as experiências alli realisadas com aparelhos de telephonia sem fios.