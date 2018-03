10 de setembro de 1907

(Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, recebeu communicação da Compagnie Auxiliare de Chemins de Fer du Brésil, a qual acceita as condições do governo para a construcção da linha férrea de Passo Fundo ao Uruguay, construcção que deverá ficar concluída dentro do prazo de dois annos. (Rio) Foi inaugurada a estação do Rosário na linha telegraphica Cuyabá a Diamantina. (La Paz) Telegrammas recebidos de Tókio dizem que foi alli redigido o contrato relativo á vinda de 3 mil japonezes para trabalharem no caminho de ferro de Arica a La Paz.