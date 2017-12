10 de setembro de 1908

(Bilbao) Em Portugal embarcaram centenas de emigrantes com destino á América. Preparam-se no mesmo porto novas levas de emigrantes. O Estado do Pará exportou em agosto ultimo, para a Europa e para a América do Norte, 900.298 kilos de borracha. (Porto Alegre) Foi festivamente inaugurada em Alegrete a nova ponte denominada Borges de Medeiros. (Paracatu) Foi recebida hontem nesta cidade, com grandes demonstrações de regosijo, a noticia de que foi assingnado o decreto da criação do grupo escolar.