10 notícias que marcaram o Brasil no ano de 2014

SÃO PAULO - Em 2014, o Brasil se assustou com a crise de violência em Santa Catarina e Maranhão, motivadas por prisões e disputas de facções criminosas. As ordens para assassinatos e ataques a ônibus e bases policiais eram dadas de dentro dos presídios. O Estado entrou no Complexo Prisional de Pedrinhas, em São Luís, e mostrou as condições precárias do local. Outros destaques do ano foram a prisão do ex-médico Roger Abdelmassih, um dos homens mais procurados do País, após ser condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes, e tragédias em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Acre.

