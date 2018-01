100 mil vão a São Luiz do Paraitinga para pular Carnaval ao som de marchinhas SÃO LUIZ DO PARAITINGA - São Luiz do Paraitinga, cidade histórica localizada nas encostas da serra do Mar, no Vale do Paraíba, viveu neste sábado, 2, um dos pontos altos de seu tradicional carnaval de marchinhas. De acordo com os organizadores da festa, cerca de 30 mil pessoas acompanharam o tradicional Bloco Juca Teles, que durante duas horas e meia, apesar do calor, animou os foliões pelas ruas centrais da cidade. <BR> As marchinhas são o único ritmo permitido no carnaval luizense, uma tradição iniciada em 1981, quando a cidade retomou a festa depois de um período de mais de 20 anos. Isso ocorreu porque a população temia que se tornasse realidade uma ameaça feita pelo pároco da época, de que nasceria "rabo e chifre", em quem teimasse em brincar o Carnaval. <BR> Depois que a folia foi retomada, a fama da cidade se espalhou - foi destaque da edição de terça-feira passada no jornal americano <I>New York Times</I> - e hoje atrai turistas brasileiros e estrangeiros, que preferem desfrutar de uma folia à moda antiga. <BR> O carnaval luizense é animado por blocos de nomes inusitados como Espanta Vaca, do Lençol, Pé na Cova e Bico do Corvo, entre outros. A cidade, que tem cerca de 8 mil habitantes, a maior parte na zona rural, chega a receber mais de 100 mil pessoas, no período carnavalesco.