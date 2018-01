11 de janeiro de 1908

(Porto Alegre) Chegou o material que havia sido encommendado para a illuminação electrica dos arrabaldes, a qual será inaugurada brevemente. (Washington) A commissão das relações exteriores do senado deu parecer favorável aos tratados celebrados entre os Estados Unidos e diversos paises da América do Sul, a propósito de direitos aduaneiros. (Rio Grande do Norte) A secca continúa a flagellar o Rio Grande do Norte. Se as chuvas não vierem até ao fim de fevereiro, os prejuízos naquelle Estado serão consideráveis.