11 de março de 1909

O sr. prefeito municipal solicitou autorisação da camara para mandar calçar a rua Elisa Whitacker. A bordo do vapor ''Aragon'' chegaram hontem 70 immigrantes destinados á lavoura deste Estado. (Santos) Sairá amanhan deste porto o vapor inglez ''Norse Prince'', levando 116.300 saccas de café para Nova York. É esse o maior carregamento saído daqui em um vapor na presente safra. O ''Norse Pince'' recebe ainda no Rio 14.000 saccas e 3.000 na Bahia, chegando a Nova York com 133.300 saccas.