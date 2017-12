11 de novembro de 1907 (Buenos Aires) O governo vae mandar medir e demarcar vinte mil hectares no território do Chaco, afim de installar alli uma colonia agrícola e pastoril. (Paris) Communicam de Tunis que o comitê alli organisado para a defesa contra a peste bubônica tem recomendado severas medidas sanitárias na fronteira, visto terem apparecido vários casos de peste. (Espírito Santo da Boa Vista) Grandes levas de gafanhotos passam por este município, pousando em muitos logares, deixando grande quantidade de ovos e devorando as novas plantações.