11 de setembro de 1908

(Santiago) A imprensa ataca o governo por haver enviado agentes para os paizes contrários á emigração para o Chile. Em Hespanha foi preso um desses agentes. (Rio) No jardim do palácio do Cattete foram realisadas as experiências do submarino inventado pelo engenheiro naval sr. Mello Marques. As experiências deram excellentes resultados, sendo executadas pelo submarino todas as evoluções pré-estabelecidas, ás quaes assistiram os srs. Affonso Penna, presidente da Republica, almirante Alexandrino de Alencar, ministro da marinha e marechal Xavier da Câmara.