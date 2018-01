11 de setembro de 1909

(Nova York) Evening Post publica hoje o resultado de um inquérito que abriu entre os redactores do New York Herald a propósito da viagem de Cook ao Polo Norte. Pelo inquérito do Evening Post ficou provado que a redacção do New York Herald possue a cópia do relatório detalhado da viagem que o explorador Cook realisou ao Polo Norte.

(Haya) Contínua a diminuir em todo o paiz a epidemia do cholera.

(Rio) Caso depois de amanhan chova, a corrida de automoveis será transferida para o dia 19.